Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, Боррель критически оценил ближайшие дни. Он отметил, что сопротивление Киева будет формировать историю.

По словам Жозеа Борреля, ситуация относительно войны армии России против Украинского государства разрешится в ближайшие пятнадцать дней.

Дословно из заявления Борреля:

«Европейский Союз и дальше продолжит оказывать военную помощь Киеву. Это весьма важно. Ведь все уже будет решено в ближайшие пятнадцать дней. При этом способность украинских защитников противостоять войдет в историю».

Стоит отметить, что украинские защитники мужественно защищают Родину от оккупационных сил Российской Федерации. В частности, известно о сбитых сразу четырех вертолетах РФ К-52 на Херсонском направлении.