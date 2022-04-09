Как информирует «НБН» со ссылкой на WhoScored, Виталий Миколенко провел на поле все девяносто минут. Более того, защитник «Эвертон» из Украины стал одним из лучших игроков матча.

В итоге клуб нашего соотечественника совершил настоящую сенсацию 32-го тура Английской премьер-лиги. Известно, что «Ириски» победили со счетом 1:0 у «Манчестер Юнайтед». Единственным автором гола в первом тайме стал Гордон.

Примечательно, что по итогам матча украинский футболист Виталий Миколенко получил одну из лучших оценок в составе обеих команд. Экс-игроку «Динамо» поставили 7.5 балла. Для украинца этот матч стал уже шестым по счету в составе ФК «Эвертон».

Балы, выше, нежели у Миколенко, получили только три его одноклубника. Голкипер «Ирисок» Пикфорд стал лучшим игроком поединка, заработав 7,9 балла.

Касательно «Манчестер Юнайтед», то лучшим игроком этой команды стал фланговый защитник «Ван-Биссака», набравший 7.8 балла.

Ранее в ФК «Шахтер» озвучили сумму, которую Ринат Ахметов пожертвовал на нужды Вооруженных сил Украины в противостоянии с Россией.