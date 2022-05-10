Новость появилась в Telegram-канале скандальной российской журналистки Ксении Собчак «Осторожно, новости». В сообщении сказано, что организатором «урока патриотического воспитания» стал городской глава Кисловодска Евгений Моисеев, информирует «НБН».

«Единоросс» опубликовал фотографии и видео мероприятия, заявив, что младшее поколение россиян должно знать с детства о «фашизме, который сегодня пытается возродиться». Мэр добавил, что россияне «растят своих детей патриотами и защитниками отечества».

«Патриотическая забава» заключалась в том, что дети получили пневматическую винтовку, из которой расстреливали «фашиста и оккупанта» — чучело, которое повесили на воротах одного из домов и Z-символикой российских захватчиков.

Отметим, что вчера россияне вместо привычной сетки вещания росТВ получили сообщения от хакеров. Жителям страны-оккупанта 9 мая напомнили, что на их руках кровь убитых мирных жителей и детей в Украине.