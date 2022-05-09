Соответствующие фотографии появились в Telegram-канале Верховной Рады Украины. Хакеры полностью взломали сетку вещания российского ТВ и зрители получили 9 мая напоминание о том, что их страна начала войну в Украине, информирует «НБН».

Россияне получили «поздравление» на телеэкранах в виде сообщения о том, что на их руках кровь тысяч убитых мирных жителей Украины. Также в послании хакеры призвали не верить тому, что они слышат от властей и по телевидению.

Граждане страны-оккупанта могут прочесть послание хакеров, которое сопровождает праздничную ТВ-программу, на разных провайдерах и телевизионных сервисах.

Напомним, что активизировались также и российские хакеры, который активно атакуют сайты государственных учреждений Молдовы. Злоумышленниками, которые взламывают правительственные ресурсы, считают группировку РФ Killnet.