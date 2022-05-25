В интервью «Крым.Реалии» представитель ГУР оборонного ведомства Украины сообщил, что у российских захватчиков существенно сократился арсенал высокоточного оружия, информирует «НБН».

Скибицкий обратил внимание на то, что оккупанты в первые два месяца хаотично обстреливали Украину, однако сейчас ситуация в ВС РФ изменилась существенно. Около 60% запасов высокоточного оружия путинские войска использовали, по некоторым видам даже больше 70%.

Как объяснил представитель украинской разведки, существуют нормативные требования по пороговому уровню, который необходимо держать в войсках. По словам Скибицкого, «освободители» почти достигли порогового уровня по тем же ракетным комплексам «Искандер».

Он отметил, что россияне не смогут пополнять запасы так же быстро, как СССР, поскольку у страны-агрессора нет необходимых мощностей и оперативного производства высокоточного оружия. Усложняет задачу для РФ и санкционное давление из-за которого оккупанты не имеют возможности использовать комплектующие, произведенные за границей.

Страна-оккупант пытается решить проблему, снимая с хранения советские ракеты. Также россияне перешли к другой тактике внедрения высокоточного вооружения из-за сложившегося дефицита. Если ранее путинские войска наносили удар по объекту 2-4 ракетами, то на сегодня они четко выбирают цель и обстреливают ее 8-12 ракетами разного формата, или баллистическими, или крылатыми ракетами наземного или морского воздушного базирования, чтобы ее поразить.

Отметим, что после обсуждения с Путиным «проблемы ракетостроения» задумался о производстве РК «Искандер» непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко. Самопровозглашенный президент сообщил, что россияне будут помогать в разработке новых ракет.