Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинскую Правду».

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко, которые предоставил территорию РБ российским войскам для вторжения в Украину, объявил о планах начать производить ракеты «Искандер». Нелегитимный президент РБ заявил, что говорил об этом с диктатором РФ Владимиром Путиным. По его словам, россияне помогут Беларуси в производстве «Искандеров».

«Обсуждали с Путиным проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем», — сказал Лукашенко.

Диктатор заявил, что Беларусь «продвинулась» в разработке данных ракет, но с помощью россиян, по мнению Лукашенко, процесс пойдет быстрее.

«Если умный человек подскажет нам, что мы не так делаем, то к концу года мы получим ракету типа «Искандер». Очень хорошее оружие», — заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что режим Лукашенко не только предоставил войскам РФ территорию Беларуси для вторжения в Украину, с территории РБ также летят ракеты по Украине.

К слову, на саммите ОДКБ Лукашенко и Путин отличились странным поведением.