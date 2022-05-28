Как информирует «НБН», в материале, обнародованном российским медиапроектом Get Kit, который был основан бывшими журналистами «Медузы», говорится, что Путин начал раздражаться «кадыровскими» войсками в Украине на фоне неудач на поле боя.

В публикации говорится, что изначально Владимиру Путину нравилась деятельность подразделений, которые были подчинены главе Чечни Рамзану Кадырову. Более того, тот хвалил публично их за мужество.

Именно тогда президент Российской Федерации вручил высшую государственную награду – «героя Российской Федерации» депутату российского парламента, двоюродному брату Рамзана Кадырова Адаму Делимханову.

Но источники журналистов утверждают, что в последнее время Путин выражает раздражения из-за Рамзана Кадырова, а также медийной активности его подразделений. Как известно, частично это обусловлено общим информационным фоном от неудач, а также поражений оккупационных войск России.

Такое недовольство Владимира Путина также подпитывают представители армии Российской Федерации и руководство спецслужб. Военные РФ весьма раздражены тем, что войска Кадырова, не отличаясь ничем особым в боях, продвигают в медиа свой образ как таких, которые более храбрые и умелые бойцы, если сравнивать с остальными подразделениями оккупантов. Теперь же спецслужбы РФ опасаются, что Кадыров ведет себя весьма разнузданно и агрессивно.

Как известно, ранее Путин подписал указ о том, что контракт на службу в армии РФ могут подписать мужчины возрастом до 65 лет.