Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, в Российской Федерации будут принимать в армию на контракт людей возрастом до 65 лет. Такой закон был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Так, российский лидер поставил свою подпись под законом об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с Вооруженными силами России.

На официальном сайте Государственной думы Российской Федерации говорится, что отныне в армии РФ могут по контракту служить люди до окончания трудоспособного возраста (для мужчин это 65 лет, — ред.).

При этом заместитель главы Министерства обороны России уточнил, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до возраста в пятьдесят лет.

Ранее в законодательстве России было предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане, возраст которых достигает от восемнадцати до сорока лет, а иностранцы – в возрасте от восемнадцати до тридцати лет.

Насколько известно, сейчас в России обсуждают смену тактики Путина по захвату Украинского государства.