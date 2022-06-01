Звезда украинской сцены в интервью Григорию Решетнику призналась, что ее ежедневно хейтят в Сети за безупречный внешний вид. Некоторые комментаторы считают, что во время войны она не имеет права пользоваться декоративной косметикой и носить стильную одежду, информирует «НБН».

Отвечая на хейт за красоту, Огневич подчеркнула, что она не представляет насколько страдают украинцы, которые прячутся в бомбоубежищах, месяцами нормально не ели и остались без лекарств. При этом знаменитость считает, что она не должна потерять себя.

Певица призналась, что два месяца войны она не ходила на бьюти-процедуры, сама делала маникюр. Сейчас она решила вернуться к походам в салоны красоты и шоппингу, чтобы поддерживать бизнес и экономику Украины.

Огневич объяснила, что уход за собой, поддержание здоровья, питание и помощь людям помогают не скатиться в эмоциональную яму и не впадать в депрессию.

«Каждый вечер соскребаю себя от пола», — поделилась артистка.

Она отметила, что, читая новости, пропускает эту боль через себя, но постоянно напоминает себе, что не имеет права упасть.

Напомним, что телеведущая Леся Никитюк рассказала, почему украинкам важно поддерживать красивый внешний вид во время войны и запустила флешмоб для поднятия морального духа наших защитников.