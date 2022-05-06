В своем Instagram-аккаунте Никитюк опубликовала пост, в котором призвала соотечественниц не забывать следить за собой, чтобы украинские защитники видели девушек и женщин нашей страны красивыми, информирует «НБН».

Телеведущая отметила, что жительницы Украины за время войны немного «потускнели». По ее мнению, украинки не имеют права «терять цвет» даже в такое сложное время.

Никитюк отметила, что если ее согражданки высоко подняли голову, значит она должна быть роскошной, чтобы мужчины и защитники нашей страны видели их красивыми.

По мнению телеведущей, наши красавицы способны поднять мужской и моральный дух украинских военнослужащих, чтобы усилить их мотивацию защищать свою страну, как можно скорее уничтожить врага и вернуться домой.

Для этой цели Никитюк предложила своим подписчицам принять участие в флешмобе: выставить свои лучшие фотографии, сопровождая их хештегом #красадляЗСУ (красота для ВСУ).

Отметим, что представители украинского шоу-бизнеса активно помогают своей стране одержать победу в войне с Россией. Звезды активно занимаются волонтерской деятельностью, а также оказывают финансовую помощь армии и соотечественникам.

Певица Надя Дорофеева сейчас активно выступает на благотворительных концертах в поддержку родной страны. Артистка рассказала, какую сумму она собрала в помощь Украине.