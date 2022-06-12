Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение литовского телеведущего Андрюса Тапинаса, после того, как изначально Литва приобрела для нужд ВСУ «Байрактар», в стране приняли решение купить для Украины еще и беспилотники EOS C VTOL.

Согласно словам журналиста, для Украинского государства было приобретено сразу шесть беспилотников EOS C VTOL. Известно, что уже в самое ближайшее время Вооруженные силы Украины получат на свой баланс четыре летательных аппарата.

Тапинас подчеркнул, что общая стоимость этих «птичек» достигает 990 тысяч евро. Производятся данные беспилотники в Эстонии.

Дословно из сообщения телеведущего в социальной сети «Твиттер»:

«Только что мы приобрели еще четыре современных разведывательных БПЛА для нужд Украины. Эта техника произведена в Эстонии. Речь идет об EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla. Приобрели их за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость 990 тысяч евро».

Согласно словам литовского телеведущего, другие БПЛА ВСУ получат уже через два месяца. Также он акцентировал внимание на то, что эти беспилотники получили название «Магила», что является именем старой литовской богини погибели.

Также ранее стало известно о том, что в Штатах заявили о намерении продать Украинскому государству четыре БПЛА MQ-1C Grey Eagle.