Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, об этом проинформировали сразу три человека, которые знакомы с ситуацией.

Согласно данным источника, продажа беспилотников General Atomics действительно может быть заблокирована Конгрессом. При этом он добавил, что также существует риск изменения политики в самую последнюю минуту. И это может свести на нет планы, которые на протяжении нескольких недель рассматривал Пентагон.

Как известно, Вооруженные силы Украины применяют несколько типов меньших БПЛА против войск России, которые в конце февраля начали полномасштабное вторжение в Украину.

Однако «Серый орел» — это самый настоящий прыжок в технологиях. Ведь он может находиться в полете до тридцати часов и даже больше. Время полета этой «птички» зависит от миссии. Этот БПЛА может нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Ранее стало известно о том, что в новую помощь США для Украины входят артиллерийские системы HIMARS.