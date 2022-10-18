И если в мирное время под этим подразумевалась недостаточность средств для отдыха за рубежом, косметологических услуг, новых гаджетов, развлечений и прочее, то сейчас многим людям не хватает на базовые потребности, такие, как еда, одежда, лекарства и кров над головой.

В краткосрочной перспективе можно решить денежную проблему, взяв займ даже с плохой кредитной историей по ссылке https://mycredit.ua/ru/uslugi-kreditovaniya/kredit-onlajn-na-kartu/. Но в долгосрочной нужно искать любую возможность сэкономить деньги. Как бы абсурдно ни звучало, важнейшим шагом к обретению финансовой свободы является умение копить деньги. Даже тогда, когда их совсем мало. Сделать это несложно, если следовать проверенным рекомендациям от сервиса онлайн-кредитования mycredit:

1. Ведите семейный бюджет

Невозможно на что-то накопить, если нет понимания, куда именно уходят деньги. В 21 веке вести семейный бюджет проще простого: достаточно скачать специальное приложение на телефон. Но если вы больше доверяете блокноту и ручке, пользуйтесь правилом 50/30/20. Согласно с ним, 50% бюджета — это необходимые затраты, такие, как еда, аренда жилья, коммуналка, одежда, лекарства. 30% — образование,отдых, развлечения. 20% — погашение задолженности и сбережения.

2. Пользуйтесь субсидиями и льготами

Если у вашей семьи небольшой доход, возможно, вы имеете право на субсидию — помощь от государства в оплате коммунальных услуг. Также, в связи с затянувшейся войной, появились и другие виды помощи от государства: вынужденным переселенцам, тем, кто принимает у себя переселенцев и т. д. Уточните у Службы социальной защиты, возможно, вы имеете право на какие-то выплаты. Проверить это можно и онлайн, подав заявку на платформе єДопомога.

3. Отмените “лишние” подписки

Например, без платного телевидения вполне можно обойтись. Без платных компьютерных игр — тоже. Тариф интернета лучше брать самый дешевый — его вполне хватит и на мессенджеры, и на видеосвязь,и на просмотр сериалов онлайн.

4. Покупайте продукты на неделю

Старайтесь посещать супермаркеты как можно реже и всегда со списком — это поможет избежать спонтанных покупок. Обращайте внимание на акции — они обновляются раз в неделю. Пользуйтесь дисконтными картами. Да, скидка по дисконту будет незначительная — всего 1-5%. Но за год набежит сумма, как минимум, равная праздничному обеду.

5. Пользуйтесь кредитами

В условиях огромной инфляции взять кредит на крупную покупку выгоднее, чем копить на нее полгода. Цены растут каждый день и через 6 месяцев этот пылесос или стиральная машина могут стоить гораздо дороже.

6. Вовремя гасите долг по кредитке

Уточните у своего банка срок льготного периода по кредитной карте. Обычно это не менее 30 дней. Старайтесь гасить долг до того, как на него начнут начисляться проценты. Не снимайте наличные с кредитки — на эти операции всегда начисляется комиссия.

7. Экономьте энергоресурсы

По возможности, замените окна и двери на энергосберегающие. Не пользуйтесь старыми лампами накаливания, ведь светодиодные потребляют в 10 раз меньше электричества, работают гораздо дольше, а стоят всего в 3-4 раза больше. Старайтесь принимать не ванну, а душ. Теплые вязаные носки и кофты помогу немного сэкономить на отоплении.

И напоследок

Не все любят экономить — это правда. Кроме того, большинство из нас привыкли позволять себе больше, а с февраля 2022 года приходится затягивать пояса… Все это очень непросто морально. Но у любого действия должна быть мотивация. Вы должны понимать, для чего вам приходится отказывать себе в привычных вещах прямо сейчас. Например, нужно делать сбережения на учебу детей или на второе высшее для себя. Когда у вас появится четкая цель, откладывать деньги в “подушку безопасности” будет гораздо легче.