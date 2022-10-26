Бренд невероятно популярен среди профессиональных спортсменов и любителей. Сегодня худи Nike — это одновременно удобная кофта для пробежки утром и отличная вещь для похода на работу в обычный будний день. Найти нужную модель можно на megasport.ua.

Nike M Nsw Club Hoodie Fz

Худи Nike M Nsw Club Hoodie Fz принадлежит к последним коллекциям бренда. Она выпущена для осенне-зимнего сезона 2022-2023. Особенности кофты:

фирменный дизайн Air с классическим логотипом;

глубокие и вместительные карманы;

подходит для демисезонного использования.

Совмещает искусственные нити и натуральный хлопок. Кофта мягкая и приятная на ощупь, не теряет эластичности спустя время.

Nike M Nsw Tch Flc Hoodie

Еще одна новинка последнего сезона — M Nsw Tch Flc Hoodie. Она подходит для активных занятий спортом. Разработана с учетом эргономичности и продуманных материалов. В такой кофте не будет слишком жарко или слишком холодно, она отводит влагу во время тренировок или обычной быстрой ходьбы по городу.

Кофта подходит для прохладной погоды — от промозглой осени до морозной зимы. Сочетание полиэстера и хлопка для спорта — лучшее решение.

Nike M Nsw Swoosh Po Sbb Hoodie

Оригинальное худи Nike M Nsw Swoosh Po Sbb выпущено в прошлом сезоне. Благодаря нейтральным цветам и стильному оформлению до сих пор сохраняет актуальность.

Главные преимущества одежды:

удобная посадка со свободным кроем;

стильный дизайн в базовых оттенках;

рабочая фурнитура.

Ткань худи подходит для постоянных занятий спортом. Кофту вы можете использовать для тренировок на улице осенью или весной.

Nike M Nsw Me Fz Ltwt Hoodie

Для повседневной носки подойдет худи M Nsw Me Fz Ltwt. Оно выполнено в приятном бежевом цвете. Змейка по всей длине, большой капюшон и манжеты на рукавах делают кофту функциональной. Стильный дизайн с комбинацией нескольких оттенков — главная черта этой модели. Худи тоже относится к прошлогодней коллекции — не пропустите на Мегаспорт финальные распродажи.