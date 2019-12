ФИФА определил лучшего игрока Клубного чемпионата мира

Мохамед Салах и Бруну Энрике

Накануне «Ливерпуль» впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.

В финале «красные» в дополнительное время сломили сопротивление бразильского «Фламенго» — 1:0.

Форвард победителей Мохамед Салах стал лучшим футболистом турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.

Египтянин провел все два матча на турнире, в которых отметился одной голевой передачей.

«Серебряный мяч» турнира получил Бруну Энрике из «Фламенго», а «Бронзовый мяч» достался капитану «Аль-Хиляля» Карлосу Эдуардо.

Your #ClubWC Qatar 2019 adidas Golden Ball award winner for the best player of the tournament is 🥁📣 @MoSalah! pic.twitter.com/e0A3N9w2WE

— FIFA.com (@FIFAcom) 21 декабря 2019 г.

По материалам: lb.ua