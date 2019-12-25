Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Авторитетный портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей последнего десятилетия. 

Возглавил рейтинг полуфинальный матч Чемпионата мира-2014 в Бразилии, в котором сборная Германии со счетом 7:1 разгромила хозяев.

Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

Отметим, что в первой 10-ке – 5 матчей с участием «Барселоны».

Топ-10 лучших матчей десятилетия:

  • Бразилия — Германия 1:7 — 8 июля 2014 года
  • «Манчестер Сити» — КПР 3:2 — 13 мая 2012 года
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    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Барселона» — «Реал» 5:0 — 29 ноября 2010 года

    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Барселона» — ПСЖ 6:1 — 8 марта 2017 года

    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Реал» — «Барселона» 2:3 — 23 апреля 2017 года

    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Ливерпуль» — «Боруссия» Д 4:3 — 14 апреля 2016 года

    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Барселона» — «Челси» 2:2 — 24 апреля 2012 года

    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Барселона» — «Интер» 1:0 — 28 апреля 2010 года

    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Ньюкасл» — «Арсенал» 4:4 — 5 февраля 2011 года
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    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

  • «Челси» — «Тоттенхэм» 2:2 — 2 мая 2016 года

    Названы топ-10 лучших матчей последнего десятилетия в мировом футболе (фото)

    • По материалам: lb.ua


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