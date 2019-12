Игрок «Манчестер Юнайтед» получил самую быструю желтую карточку в истории Английской Премьер-Лиги

В рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» ярко добыл волевую победу над «Ньюкаслом» – 4:1.

Отметим, что настрой подопечных Уле Гуннара Сольскьяера был виден с первых секунд матча.

Так, центральный хавбек хозяев Скотт Мактоминай получил желтую карточку уже на 24-й секунде поединка, что является новым рекордом АПЛ, сообщает Squawka.

В текущем сезоне Мактоминай провел 21 матч за МЮ, отдав при этом три результативные передачи.

The fastest yellow card in the Premier League this season.24 seconds to be exact. ⚠️ https://t.co/KqU4ujfbb6

— Squawka Football (@Squawka) 26 декабря 2019 г. Добавим, что во вчерашнем поединке хавбек повредил связки колена, из-за чего во втором тайме его заменил Поль Погба. Отмечается, что Мактоминай был вынужден покинуть «Олд Траффорд» на костылях.

По материалам: lb.ua