В Англии построят полностью деревянный футбольный стадион (фото)

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В английском графстве Глостершир построят первый в мире деревянный футбольный стадион.

Конкурс на реализацию проекта выиграло архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, сообщает sportarena.com, ссылаясь на специализированное агентство Dezeen.

Стадион рассчитан на 5 тыс. зрителей и будет работать на возобновляемых источниках энергии, получая ее, в основном, с помощью солнечных панелей.

Стадион будет принадлежать футбольной команде «Форест Грин Роверс», которую ФИФА признала самой «зеленой» профессиональной командой в мире. Клуб возглавляет Дейл Винс, основатель компании по экологическому электричеству Ecotricity.

«Важность использования древесины заключается не только в том, что это природный материал. Наш новый стадион будет иметь самое низкое содержание углерода среди стадионов в мире», – заявил Винс.

Отметим, что нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой. Для питания прожекторов используются солнечные батареи, а автоматическая газонокосилка, которая подстригает поле, использует технологию GPS.

В данный момент «Форест Грин Роверс» располагается на 6-м месте во Второй лиге Англии (четвертая по значимости футбольная лига Англии). В активе клуба 37 очков.

По материалам: lb.ua