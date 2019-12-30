France Football представил символическую сборную десятилетия

Неймар, Месси и Роналду

Авторитетный журнал France Football презентовал символическую сборную последнего десятилетия.

В нее вошли: вратарь Икер Касильяс (Испания); защитники Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания) и Марсело (Бразилия); полузащитники Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия) и Андрес Иньеста (Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и Неймар (Бразилия).

По материалам: lb.ua