France Football представил символическую сборную десятилетия

Спорт
Игорь Матвиенко0
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France Football представил символическую сборную десятилетия

Неймар, Месси и Роналду
Авторитетный журнал France Football презентовал символическую сборную последнего десятилетия.

France Football представил символическую сборную десятилетия

В нее вошли: вратарь Икер Касильяс (Испания); защитники Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (Голландия), Серхио Рамос (Испания) и Марсело (Бразилия); полузащитники Хави (Испания), Лука Модрич (Хорватия) и Андрес Иньеста (Испания); нападающие Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и Неймар (Бразилия).

По материалам: lb.ua


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