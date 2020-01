Моуриньо в матче АПЛ получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренера соперника (фото)

Жозе Моуриньо

В рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» неожиданно оступился в Саутгемптоне, проиграв местному одноименному клубу 0:1.

В ходе поединка рефери Майк Дин показал 4 желтых карточки игрокам «шпор».

Добавим, что заработал «горчичник» и главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

При этом португальский специалист был отмечен Дином за необычный способ разгадать тактические схемы соперника.

Во втором тайме Моуриньо не мудрствуя лукаво отправился к скамейке запасных «Саутгемптона», решив подсмотреть в конспект их тренеров.

Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg

— TrakFootball (@TrakFootball) 1 января 2020 г. В послематчевом интервью Моуриньо с иронией признал заслуженность наказания.

«Думаю, желтая карточка была справедливой, потому что я был груб, но я был груб по отношению к идиоту. И по какой-то причине грубым был я, и поэтому я заслуживаю желтой карточки», — отметил наставник «шпор» после матча.

По материалам: lb.ua