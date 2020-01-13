«Барселона» лишилась Суареса сроком на 4 месяца

Спорт
Игорь Матвиенко0
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"Барселона" лишилась Суареса сроком на 4 месяца

Луис Суарес
Форвард «Барселоны» Луис Суарес был прооперирован в это воскресенье, в связи с повреждением наружного мениска правого колена, сообщает пресс-служба «блаугранас».

В связи с травмой уругваец пропустит около четырех месяцев и вернется в строй не раньше мая.

Источники «Барселоны» подтвердили, что у Луис были эти проблемы с коленом в течение нескольких недель. А в последнем матче против «Атлетико» в рамках полуфинала Суперкубка Испании (2:3) уругваец усугубил эту травму.

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Напомним, Суарес 10 мая прошлого года уже был прооперирован на том же колене.

В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» 23 матча и забил 14 голов.

По материалам: lb.ua


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