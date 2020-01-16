Украина завоевала первые медали на зимней юношеской Олимпиаде

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Украинские спортсмены завоевали первые медали на зимних юношеских Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в швейцарской Лозанне. И все – разного достоинства.

Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали награды в рамках дебютного турнира в формате «3 на 3».

В данных соревнованиях команды были укомплектованы спортсменами из разных стран. Трошкин в составе команды «Green» стал обладателем золотой медали, а Пасько вместе с командой «Red» выиграл «серебро».

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В финале команда Трошкина выиграла у команды Пасько со счетом 10:4.

Украина завоевала первые медали на зимней юношеской Олимпиаде

Еще одну медаль Украине принесли фигуристы София Нестерова и Артем Даренский. Спортивная пара выиграла «бронзу» в соревнованиях смешанных интернациональных команд в команде «Team Vision».

Украина завоевала первые медали на зимней юношеской Олимпиаде

По материалам: lb.ua


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