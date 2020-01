Чемпион мира по ралли попал в жуткую аварию на скорости под 185 км/час во время гонки в Монте-Карло (видео)

Отт Тянак

Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянак попал в серьезную аварию во время гонки в Монте-Карло.

Машина эстонского пилота команды Hyundai Motorsport на скорости 185 км/час зацепила обочину, слетела с трассы и несколько раз перевернулась в воздухе.

TÄNAK: 📺 Video clip of @OttTanak’s big off on SS4 of Rallye Monte-Carlo 2020. Crew are OK 🇲🇨 @OfficialWRC | @HMSGOfficial | @fia | #WRCLive | #WRCjp | #WRC | #RallyeMonteCarlo 📹 @T_Tuominenpic.twitter.com/LuJXhzkfpr

— Rallying UK 🌐 #WRC (@RallyingUK) January 24, 2020

При этом ни сам 32-летний Тянак, ни его штурман не пострадали.

За свою карьеру Тянак одержал 12 побед, в том числе шесть в прошлом сезоне.

Ралли «Монте-Карло» продлится до 26 января.

По материалам: lb.ua