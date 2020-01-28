В матче НХЛ команда оформила 2 шайбы в меньшинстве за 35 секунд (видео)

В матче регулярного сезона НХЛ хоккеисты «Оттавы» сумели оформить две шайбы в ворота «Нью-Джерси» в течение 35 секунд.

Не Бог весть какое достижение усиливается тем фактом, что столичные хоккеисты сумели это сделать, играя в гостях и в меньшинстве.

Это произошло в третьем периоде.

Поведя в счете (3:2) хоккеисты «Оттавы» не смогли удержать преимущество – под занавес встречи хозяева сравняли счет (3:3), а в серии буллитов – и победили.

По материалам: lb.ua