В матче НХЛ команда оформила 2 шайбы в меньшинстве за 35 секунд (видео)
В матче регулярного сезона НХЛ хоккеисты «Оттавы» сумели оформить две шайбы в ворота «Нью-Джерси» в течение 35 секунд.
Не Бог весть какое достижение усиливается тем фактом, что столичные хоккеисты сумели это сделать, играя в гостях и в меньшинстве.
Это произошло в третьем периоде.
Поведя в счете (3:2) хоккеисты «Оттавы» не смогли удержать преимущество – под занавес встречи хозяева сравняли счет (3:3), а в серии буллитов – и победили.
По материалам: lb.ua