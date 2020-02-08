Моуриньо кардинально изменил свой имидж (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Моуриньо кардинально изменил свой имидж (фото)

Жозе Моуриньо

Полку знаменитых лысых тренеров прибыло.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо решил радикально изменить свой стиль. Об этом сообщает Metro.

Португальский специалист постригся налысо.

The Shaven One ✂️😲 pic.twitter.com/y8MfmCgVBU

— Metro Sport (@Metro_Sport) February 7, 2020

Пока неизвестно, что подтолкнуло именитого тренера расстаться с волосами. Либо зависть по успехам «Манчестер Сити» в Английской Премьер-Лиге, где подопечные наголо подстриженного Хосепа Гвардиолы два последних года становились чемпионами Англии.

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Моуриньо кардинально изменил свой имидж (фото)

Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо

Либо воспоминания по работе с «Реалом», который сейчас возглавляет лысый, как бильярдный шар Зинедин Зидан.

Моуриньо кардинально изменил свой имидж (фото)

Зинедин Зидан и Жозе Моуриньо

По материалам: lb.ua


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