«Феррари» представила в театре новый болид Формулы-1 (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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"Феррари" представила в театре новый болид Формулы-1 (фото)

«Скудерия Феррари» первой из команд Формулы-1 официально представила публике новую машину на сезон-2020.

Накануне вечером в театре «Ромоло Валли» в городке Реджо-Эмилиа, где родился национальный флаг Италии, прошла красивая церемония.

После вступительных речей руководителей «конюшни» о задачах на сезон гости и журналисты увидели болид, с которой команда надеется в этом году побороться за титул.

Новинка получила имя SF1000 – в честь 1000-го Гран При Формулы-1 в этом году, и 1000-го Гран При в истории Ferrari.

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"Феррари" представила в театре новый болид Формулы-1 (фото)

"Феррари" представила в театре новый болид Формулы-1 (фото)

"Феррари" представила в театре новый болид Формулы-1 (фото)

По материалам: lb.ua


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