Погба продемонстрировал новый трюк с жестяной банкой и запустил флешмоб (видео)

Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба снялся в рекламном ролике для известного напитка.

На видео француз делает трюк с жестяной банкой, устанавливая ее на стакан, откуда она странным образом не падает.

Погба передал привет Лионелю Месси, Рахиму Стрелингу и Мохамеду Салаху, предложив им повторить этот трюк. Посмотреть эту публикацию в Instagram

The play never stops with Pepsi! Guys, what you got??? @leomessi @sterling7 @mosalah @PepsiFootball #PepsiCanBalance #ForTheLoveOfIt

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 11 Фев 2020 в 1:58 PST

Напомним, Погба в настоящее время восстанавливается после травмы, полученной еще осенью прошлого года.

По материалам: lb.ua