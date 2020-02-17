«Барселона» в следующем сезоне будет выступать в необычной черной форме (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Издание footyheadlines опубликовало фотографии футболок от Nike Barcelona 2020-21, в которых будет выступать каталонская команда.

Футболка Nike FC Barcelona 2020-21 будет преимущественно черной, в сочетании с металлическим золотым вкраплением логотипа и отделки.

"Барселона" в следующем сезоне будет выступать в необычной черной форме (фото)

Nike не будет использовать полноцветный герб «Барселоны», а будет использовать монохромный черно-золотой.

Ранее «Барселона» выступала в подобной форме в неудачном для себя сезоне-2013/14.

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"Барселона" в следующем сезоне будет выступать в необычной черной форме (фото)

"Барселона"

Напомним, в заключительном туре чемпионата каталонцы на «Камп Ноу» принимали «Атлетико». Для победы в Ла Лиге «Барселоне» нужно было одержать победу с любым счетом.

По ходу матча хозяева выигрывали 1:0, но удержать преимущество не смогли — встреча завершилась вничью 1:1 и чемпионом стало «Атлетико». «Золотой» для мадридцев гол записал на свой счет Диего Годин.

По материалам: lb.ua


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