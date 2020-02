Главный тренер «Лейпцига» установил рекорд Лиги Чемпионов

Юлиан Нагельсман

Накануне РБ «Лейпциг» на выезде нанес поражение «Тоттенхэму» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Таким образом, главный тренер «быков» Юлиан Нагельсман установил рекорд турнира – немецкий специалист стал самым молодом наставником в истории, который выигрывал матч плей-офф самого престижного клубного еврокубка.

❍ RB Leipzig's first-ever UCLknockout game❍ RB Leipzig's first-ever UCL knockout clean sheet❍ RB Leipzig's first-ever UCL knockout winAnd Julian Nagelsmann is the youngest manager in Champions League history to win a knockout match. pic.twitter.com/9Axu8oJ6q9

На момент игры Юлиану «стукнуло» 32 года и 211.

Примечательно, что когда главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо выиграл с «Порту» свою первую Лигу Чемпионов Нагельсману было всего 16 лет.

And now he's beaten him. 🐸☕https://t.co/x3Earx7H3t

