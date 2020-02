Водитель ледозаливочный машины в матче НХЛ полтора периода защищал ворота «Каролины» (видео)

Дэвид Эйрс

В ходе регулярного чемпионата НХЛ в Торонто местные «Мэйпл Лифс» принимали «Каролину Харрикейнз».

Матч завершился победой гостей 6:3.

По ходу встречи случился редчайший в истории Лиги случай – одна из команд, а именно «Каролина» лишилась сразу двух вратарей.

Джеймс Раймер отыграл первые 6 минут, а затем на 25 минут вышел Петр Мразек. Счет был 3:1 в пользу гостей, когда вслед за канадцем травму получил и чех — и «Харрикейнз» остались без голкипера.

#LeafsForever Kyle Clifford runs over #LetsGoCanes Petr Mrazek pic.twitter.com/w2y4MIZDsA

— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 23, 2020

По правилам турнира команда может использовать экстренного вратаря, который может сыграть за любой клуб, если потребуется помощь. Им оказался 42-летний Дэвид Эйрс, местный водитель ледовозаливочной машины спортивной арены.

Айрес выступает за фарм-клуб «Мейпл Лифс» — «Торонто Марлис».

Всё началось для любителя печально: два пропущенных гола после первых трех бросков.

Однако, справившись с волнением, он отразил 7 из 7 бросков в третьем периоде, и помог «Харрикейнз» выиграть матч.

We believe in Dave pic.twitter.com/YnxhFKTLpN

— Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

David Ayres (42 years, 194 days) became the oldest goaltender in NHL history to win his regular-season debut. The previous mark was held by Hugh Lehman (41 years 21 days w/ CHI). #NHLStats pic.twitter.com/ttg0E45xdX

— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 23, 2020

Дэйв был назван звездой номер 1 матча, а арена в Торонто, не смотря на проигрыш своей команды, сопроводила его громкими овациями. После чего временные партнеры по команде устроили ему поздравления в раздевалке.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr

— Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

По правилам НХЛ, Айрес заработал 500 долл. за матч.

Добавим, что последним клубом, который воспользовался услугами экстренного голкипера, был «Чикаго» в 2016 году. 36-летний бухгалтер Скотт Фостер с опытом игры за университетскую команду, сделал 7 сэйвов в матче с «Виннипегом», ни разу не пропустил — и «Блэкхокс» победили 6:2.

По материалам: lb.ua