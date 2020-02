В чемпионате ЮАР фанат выехал на поле на внедорожнике, чтобы задавить арбитра (видео)

Редчайший и дичайший случай произошел в третьем дивизионе чемпионата ЮАР по футболу.

Один из агрессивных болельщиков после спорного решения рефери не нашел ничего лучшего, как сесть в свой внедорожник и на огромной скорости, влетев на футбольное поле, устроить охоту на рефери.

Сообщается, что просто чудом никто не пострадал в этом инциденте. Хотя арбитр был в сантиметрах от несчастного случая.

So this irate fan reportedly tried to run over the referee in a third division league game in South Africa. 😆 We really need to calm down. pic.twitter.com/1kU9aVJBNR

По материалам: lb.ua