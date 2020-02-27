Пока окровавленному защитнику «Ювентуса» оказывали помощь, «Лион» забил единственный гол в матче Лиги Чемпионов (фото)
Накануне двумя матчами – «Реал» – «Манчестер Сити» и «Лион» – «Ювентус» завершился первый раунд стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Для «Ювентуса» неожиданно выезд во французский исторический регион Рона – Альпы оказался провальным – «Старая синьора» уступила 0:1.
Примечательно, что решающий гол подопечные Маурицио Сарри пропустили, когда играли в численном меньшинстве.
В первом тайме поединка центральный защитник Маттейс де Лигт столкнулся с партнером по команде Алексом Сандро. У голландца сразу же открылась на голове рана, из-за чего он покинул поле.
Маттейс де Лигт
После перевязки футболист продолжил игру.
Highlights матча «Лион» — «Ювентус» — на сайте официального вещателя ЛЧ.
По материалам: lb.ua