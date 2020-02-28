Драма в Лондоне: в Лиге Европы «Олимпиакос» забил решающий мяч «Арсеналу» на 119-й минуте (видео)
В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы в Лондоне «Арсенал» принимал греческий «Олимпиакос» и драматично проиграл 1:2.
Все основные события развернулись после перерыва.
Вначале защитник гостей Папе Абу Сиссе после подачи углового вонзил мяч в ворота Бернда Лено, открыв счет в матче и сравняв счет по сумме двух поединков (1:1).
Для выяснения отношений командам потребовалось добавочное время.
И, казалось, футболисты «Арсенала» вытащили счастливый билет, когда Пьер-Эмерик Обамеянг на 113-й минуте счет в матче сравнял 1:1.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Этот результат выводил хозяев в следующую стадию турнира.
Безграничное счастье Пьер-Эмерик Обамеянга
Однако на предпоследней минуте добавочного времени Юссеф Аль-Араби замкнул головой кросс партнера, принес греческому клубу победу, как в поединке в Лондоне, так и по сумме двух раундов.
Безграничное горе Пьер-Эмерик Обамеянга
Обзор матча «Арсенал» — «Олимпиакос» — на сайте официального вещателя ЛЕ.
По материалам: lb.ua