Драма в Лондоне: в Лиге Европы «Олимпиакос» забил решающий мяч «Арсеналу» на 119-й минуте (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы в Лондоне «Арсенал» принимал греческий «Олимпиакос» и драматично проиграл 1:2.

Все основные события развернулись после перерыва.

Вначале защитник гостей Папе Абу Сиссе после подачи углового вонзил мяч в ворота Бернда Лено, открыв счет в матче и сравняв счет по сумме двух поединков (1:1).

Для выяснения отношений командам потребовалось добавочное время.

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И, казалось, футболисты «Арсенала» вытащили счастливый билет, когда Пьер-Эмерик Обамеянг на 113-й минуте счет в матче сравнял 1:1.

Драма в Лондоне: в Лиге Европы "Олимпиакос" забил решающий мяч "Арсеналу" на 119-й минуте (видео)

Пьер-Эмерик Обамеянг
Этот результат выводил хозяев в следующую стадию турнира.

Драма в Лондоне: в Лиге Европы "Олимпиакос" забил решающий мяч "Арсеналу" на 119-й минуте (видео)

Безграничное счастье Пьер-Эмерик Обамеянга

Однако на предпоследней минуте добавочного времени Юссеф Аль-Араби замкнул головой кросс партнера, принес греческому клубу победу, как в поединке в Лондоне, так и по сумме двух раундов.

Драма в Лондоне: в Лиге Европы "Олимпиакос" забил решающий мяч "Арсеналу" на 119-й минуте (видео)

Безграничное горе Пьер-Эмерик Обамеянга
Обзор матча «Арсенал» — «Олимпиакос» — на сайте официального вещателя ЛЕ.

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По материалам: lb.ua


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