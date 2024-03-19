Как информирует «НБН», слова президента Чехии процитировало информационное агентство «Радио Свобода».

Дословно из заявления чешского лидера:

Изготовление нужного количества снарядов требует времени. Это также требует увеличения мощностей производства, которое мы имеем сегодня. Однако Украине уже сейчас нужны снаряды. Мы просто не можем ждать европейские компании. Как следствие, мы делаем все для того, чтобы найти боеприпасы везде, где только можно. Доставить их в Украину так быстро, как только это возможно. Однако одновременно с этим мы также увеличиваем и собственные мощности.

В это же время Петр Павел добавил, что в ближайшем будущем компании из Европы смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских государств, а также обеспечить Вооруженные силы Украины необходимым количеством боеприпасов, если она будет в них еще нуждаться.

Напомним, ранее стало известно о том, что Чехия будет выплачивать деньги украинцам, которые примут решение возвращаться домой.