В эфире «Радио Свобода» начальник ОВА сообщил, что армия страны-агрессора увеличила количество обстрелов Сумской области, в частности захватчики ежедневно атакуют приграничные населенные пункты, информирует «НБН».

По словам чиновника, на сегодня риски прорыва границы в регионе российскими оккупантами отсутствуют. Артюх уточнил, что сейчас на Сумщине не фиксируется то, что ВС РФ могут иметь большое преимущество против Сил обороны.

Глава ОВА назвал самую большую опасность для области на данный момент – ракетные и воздушные атаки «второй армии мира», Кроме того, захватчики начали активно бить по инфраструктуре региона.

Чиновник сообщил, что больше всего страдают от вражеских ударов до пяти населенных пунктов в приграничье области, в каждом из них осталось от 3 до 10 человек, которых должны эвакуировать в ближайшие один-два дня.

Напомним, в воскресенье, 17 марта, российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в Сумах.