В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ «Ливерпуль» представил коллекцию ретро формы (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ "Ливерпуль" представил коллекцию ретро формы (фото)

"Ливерпуль"

Корабль английского «Ливерпуля» на всех парусах летит к первому в своей истории триумфу в Английской Премьер-Лиги.

До досрочного завоевания чемпионства подопечным Юргена Клоппа необходимо набрать лишь 12 очков, и практически никто уже не сомневается, что так и будет.

В преддверии этого события клуб представил необычную коллекцию одежды, которая напоминает стиль 80-х.

В процессе представления линейки приняли участие защитники Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Роберто Фирмино.

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На форме красуется старая эмблема мерсисайдцев.

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— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) February 28, 2020

В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ "Ливерпуль" представил коллекцию ретро формы (фото)

В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ "Ливерпуль" представил коллекцию ретро формы (фото)

В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ "Ливерпуль" представил коллекцию ретро формы (фото)

По материалам: lb.ua


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