В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ «Ливерпуль» представил коллекцию ретро формы (фото)

"Ливерпуль"

Корабль английского «Ливерпуля» на всех парусах летит к первому в своей истории триумфу в Английской Премьер-Лиги.

До досрочного завоевания чемпионства подопечным Юргена Клоппа необходимо набрать лишь 12 очков, и практически никто уже не сомневается, что так и будет.

В преддверии этого события клуб представил необычную коллекцию одежды, которая напоминает стиль 80-х.

В процессе представления линейки приняли участие защитники Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Роберто Фирмино.

На форме красуется старая эмблема мерсисайдцев.

90's vibes. ⚡ Inspired by iconic LFC kits from '93-'95. Explore the full 90's Collection in #LFC stores and online now.Shop now 👇https://t.co/tTocEZ5TIR pic.twitter.com/Mip9qgoBOZ

— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) February 28, 2020

По материалам: lb.ua