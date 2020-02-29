В преддверии первого в своей истории чемпионства в АПЛ «Ливерпуль» представил коллекцию ретро формы (фото)
"Ливерпуль"
Корабль английского «Ливерпуля» на всех парусах летит к первому в своей истории триумфу в Английской Премьер-Лиги.
До досрочного завоевания чемпионства подопечным Юргена Клоппа необходимо набрать лишь 12 очков, и практически никто уже не сомневается, что так и будет.
В преддверии этого события клуб представил необычную коллекцию одежды, которая напоминает стиль 80-х.
В процессе представления линейки приняли участие защитники Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Роберто Фирмино.
На форме красуется старая эмблема мерсисайдцев.
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— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) February 28, 2020
По материалам: lb.ua