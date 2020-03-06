Самый дорогой игрок в истории «Реала» померился ростом с баскетболистом НБА (фото)

Эден Азар

Полузащитник «Реала» Эден Азар, который готовится в США к операции на травмированном голеностопе, встретился с лидером клуба НБА «Даллас Маверикс» Кристапсом Порзингисом.

Спортсмены решили сделать совместное фото, которое вышло довольно забавным.

И это не удивительно, ведь рост бельгийца 175 см., а латыш выше на 46 см. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Eden Hazard met NBA star Kristaps Porzingis in Dallas today. The size difference 😂

Публикация от SPORTbible (@sportbible) 5 Мар 2020 в 9:55 PST

Что касается самого дорогого футболиста в истории «Королевского клуба», то, скорее всего, клубный сезон для него завершен, но бельгиец надеется принять участие в Евро-2020.

На его счету лишь 15 матчей в нынешнем сезоне, где он забил один мяч и сделал пять голевых передач. Прошлым летом Эден перешел из «Челси» за 100 млн евро, за счет всевозможных бонусов эта сумма может увеличиться на 40%.

По материалам: lb.ua