Гвардиола установил личный тренерский антирекорд

Хосеп Гвардиола

Накануне «Манчестер Сити» во второй раз в сезоне проиграл своим землякам из «Юнайтед» матч Английской Премьер-Лиги (0:2).

Для «горожан» это поражение стало седьмым в чемпионате Англии сезона 2019/20.

Таким образом, главный тренер команды Хосеп Гвардиола установил личный антирекорд на должности главного тренера. До этого, руководимые им команды максимум уступали шесть раз в течение одного сезона в рамках чемпионата.

7 — Manchester City suffered their seventh defeat of the Premier League campaign, making 2019-20 the season in which Pep Guardiola has lost the most league games in his managerial career. Unfamiliar. #MNUMCI pic.twitter.com/Sz8N8deELo

— OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2020

По материалам: lb.ua