Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
На прошлой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее.
В финальном, изматывающем матче украинка обыграла чешку Мари Боузкову (47-я в мире) со счетом 7:5, 4:6, 6:4.
Благодаря успеху в Мексике Элина отыграла две позиции в мировом рейтинге и теперь занимает 5-ю строчку, сообщается на официальном сайте WTA.
Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти.
В топ-100 остаются три представительницы Украины. Наибольший прогресс показала Катерина Бондаренко, которая отыграла 57 позиций и теперь 347-я.
По материалам: lb.ua
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