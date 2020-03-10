Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Спорт
Игорь Матвиенко0
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На прошлой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее.

В финальном, изматывающем матче украинка обыграла чешку Мари Боузкову (47-я в мире) со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Благодаря успеху в Мексике Элина отыграла две позиции в мировом рейтинге и теперь занимает 5-ю строчку, сообщается на официальном сайте WTA.

Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти.

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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

В топ-100 остаются три представительницы Украины. Наибольший прогресс показала Катерина Бондаренко, которая отыграла 57 позиций и теперь 347-я.

Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

По материалам: lb.ua


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