Футболисты сборной Германии собрали впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Футболисты сборной Германии собрали впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом

Сборная Германии

Футболисты сборной Германии пожертвовали приличную сумму на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Игроки собрали 2,5 млн евро, которые передали в благотворительную организацию Wir Helfen.

«Нужно понимать, что находимся в абсолютно исключительной ситуации. Болезнь способна затронуть каждого из нас. Поэтому важно, чтобы мы помогали и поддерживали друг друга», — заявил защитник Джошуа Киммих.

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Напомним, УЕФА перенес финальную часть Евро на 2021 год.

По материалам: lb.ua


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