Канада и Австралия объявили о бойкоте Олимпиады-2020, если ее не перенесут

Если летние Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио в намеченные сроки, то пройдут без команд из Канады и Австралии из-за пандемии коронавируса.

Такое заявление сделали олимпийские комитеты этих стран.

«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполкома и единогласно принял решение о том, что собрать австралийскую команду не представляется возможным в изменяющихся условиях в стране и за границей. Игры не могут состояться в июле», — говорится в сообщении НОК Австралии.

Аналогичное заявление сделали и в канадском олимпийском комитете.

«Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады призывают отложить проведение Игр на год. Мы обеспечим полную поддержку и помощь при решении трудностей, которые возникнут из-за переноса. Нет ничего более важного, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества. Мы приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года», — говорится в заявлении НОК Канады.

По материалам: lb.ua