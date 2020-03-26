Бразильский стадион «Маракана» превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Бразильский стадион "Маракана" превратили в полевой госпиталь для зараженных коронавирусом

"Маракана"

Один из самых известных и, до недавнего времени крупнейший в мире Estádio Jornalista Mário Filho, более известный, как «Маракана» в Рио-де-Жанейро на время приостановки национального чемпионата и активной фазы распространения COVID-19 в стране превратили в полевой госпиталь, сообщает CNN.

Помимо «Мараканы», которая ранее вмещала до 200 тысяч болельщиков, а ныне вмещающей в себя 78 тысяч, для борьбы с коронавирусом переоборудуют также стадион «Пакаэмбу» в Сан-Паулу и еще 10 спортивных арен по всей стране.

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На стадионе «Маракана» выступают клубы бразильской Серии А «Фламенго» и «Флуминенсе», а также домашние матчи проводит сборная Бразилии.

В 2014 году «Маракана» приняла финал Чемпионата мира Германия – Аргентина 1:0 (0:0) д. в.

В Бразилии зарегистрировано более 1500 подтвержденных случаев коронавируса и 25 случаев смерти.

По материалам: lb.ua


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