Первая ракетка мира пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович вместе с семьей пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Сербии, сообщил журналист Саша Озмо, близкий к окружению теннисиста в своем Twitter.

Novak Djokovic with his family donates one million euros for respirators and medicine equipment in Serbia.

— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) March 27, 2020 Деньги пойдут на покупку респираторов и медицинского оборудования.

Отметим, что в Сербии зафиксировано 457 случаев заражения COVID-19, из которых 8 стали смертельными, а 15 человек выздоровели.

Напомним, что в конце февраля Джокович выиграл свой 79-й титул в карьере, победив на турнире в Дубае.

По материалам: lb.ua