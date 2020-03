Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона

Коби Брайант

Полотенце Коби Брайанта с его последнего матча за «Лос-Анджелес Лейкерс» продали на аукционе, сообщает CNN.

Покупатель выложил за лот 32 720 долларов.

Winning bidder of the BodyArmor towel that Kobe wore in his final game is David Kohler, whose @LakersShrine has more than 2,000 Lakers items. Kohler bought the towel in @IconicAuctions sale, which closed this morning at $32,720, including buyer’s premium. pic.twitter.com/Y5VBUtKrNR

— Darren Rovell (@darrenrovell) March 29, 2020

По информации CNN, полотенце купил фанат «озерников» Дэвид Колер, который коллекционирует вещи клуба. Болельщик намерен открыть в Южной Калифорнии музей любимой команды.

Напомним, последняя игра Брайанта в его культовой 20-летней карьере состоялась 13 апреля 2016 года, когда он набрал 60 очков против «Юты Джаз». Изначально один из болельщиков снял с плеч баскетболиста полотенце, когда тот покидал площадку.

Баскетболист разбился 26 января в результате крушения вертолета, в котором был вместе со своей дочерью и еще 7-ю пассажирами.

По материалам: lb.ua