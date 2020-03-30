Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона

Спорт
Игорь Матвиенко0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Полотенце Брайанта с последнего матча легенды было продано с аукциона

Коби Брайант
Полотенце Коби Брайанта с его последнего матча за «Лос-Анджелес Лейкерс» продали на аукционе, сообщает CNN.

Покупатель выложил за лот 32 720 долларов.

Winning bidder of the BodyArmor towel that Kobe wore in his final game is David Kohler, whose @LakersShrine has more than 2,000 Lakers items. Kohler bought the towel in @IconicAuctions sale, which closed this morning at $32,720, including buyer’s premium. pic.twitter.com/Y5VBUtKrNR

Читайте также:  Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" (видео)

— Darren Rovell (@darrenrovell) March 29, 2020

По информации CNN, полотенце купил фанат «озерников» Дэвид Колер, который коллекционирует вещи клуба. Болельщик намерен открыть в Южной Калифорнии музей любимой команды.

Напомним, последняя игра Брайанта в его культовой 20-летней карьере состоялась 13 апреля 2016 года, когда он набрал 60 очков против «Юты Джаз». Изначально один из болельщиков снял с плеч баскетболиста полотенце, когда тот покидал площадку.

Читайте также:  УЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20 (фото)

Баскетболист разбился 26 января в результате крушения вертолета, в котором был вместе со своей дочерью и еще 7-ю пассажирами.

По материалам: lb.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

«Реал» показал оригинальный ролик о пребывании своих болельщиков в Киеве

Игорь Матвиенко

Известны участники Всемирной боксерской суперсерии

Юлия Нагорная

Свитолина зачехлила ракетку на «Ролан Гаррос»

Игорь Матвиенко

Добавить комментарий