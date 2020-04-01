«Манчестер Юнайтед» хочет предложить «Ювентусу» дорогостоящий обмен игроками

Спорт
Игорь Матвиенко0
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность обмена игроками с «Ювентусом», сообщает Daily Star.

«Красные дьяволы» рассчитывают укрепить центр обороны и заинтересованы в подписании 20-летнего игрока сборной Голландии Маттейса де Лигта, который перебрался в Италию из «Аякса», но испытал трудности с адаптацией в Серии А.

"Манчестер Юнайтед" хочет предложить "Ювентусу" дорогостоящий обмен игроками

Маттейс де Лигт

МЮ хочет предложить «Старой синьоре» обменять де Лигта на полузащитника Поля Погба, который ранее играл за туринцев и хотел бы туда вернуться. «Ювентус» также заинтересован в его возвращении.

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"Манчестер Юнайтед" хочет предложить "Ювентусу" дорогостоящий обмен игроками

Поль Погба

В свою очередь, «Юнайтед» хочет вернуть 90 млн фунтов, которые они потратили на повторное подписание Погба в 2016 году, но готовы рассмотреть сделку «игрок плюс деньги» с участием де Лигта.

Отметим, что у де Лигта тот же агент, что и у Погба — одиозный Мино Райола.

"Манчестер Юнайтед" хочет предложить "Ювентусу" дорогостоящий обмен игроками

Мино Райола

По материалам: lb.ua


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