Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси

Спорт
Игорь Матвиенко0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt сделал ревизию стоимости футболистов, выступающих в чемпионате Белоруси.

В результате, номинацию возглавили полузащитники «Динамо-Брест», белорус Михаил Гордейчук и украинец Александр Нойок, а также их коллега по амплуа из БАТЭ Станислав Драгун, которые были оценены аналитиками в 1,5 млн евро.

До этого возглавлявший список самых дорогих игроков чемпионата Белоруси экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, который является в настоящее время одноклубником Гордейчука и Нойока, потерял в цене 1,75 млн и опустился на 5-ю строчку (1,2 млн).

Читайте также:  В НХЛ вратарь пропустил шайбу, отскочившую от стекла за воротами (видео)

Примечательно, что в топ-10 не попал еще один экс-динамовец и сборник Украины Артем Милевский.

Украинец стал самым дорогим футболистом чемпионата Беларуси

По материалам: lb.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Шесть российских спортсменов отстранены от международных соревнований

Игорь Матвиенко

Toyota и Алонсо второй год подряд выиграли «24 часа Ле-Мана» (фото)

Игорь Матвиенко

Трамп в Японии вручил гигантский кубок чемпиону по сумо (фото)

Игорь Матвиенко

Добавить комментарий