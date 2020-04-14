Два экс-игрока «Шахтера» вошли в топ-5 лучших бразильцев в истории Английской Премьер-Лиги

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Редакция издания UOL определила пятерку лучших бразильцев, которые когда-либо играли в Английской Премьер-Лиге. В числе лучших оказались и два экс-игрока «Шахтера».

Два экс-игрока "Шахтера" вошли в топ-5 лучших бразильцев в истории Английской Премьер-Лиги

Фернандиньо

34-летний Фернандиньо, который защищал цвета донецкого клуба с 2005 по 2013 годы занял второе место в своеобразном хит-параде.

А замкнул топ-5 бразильцев в АПЛ 31-летний Виллиан, который играл за горняков с 2007 по 2012 годы.

Два экс-игрока "Шахтера" вошли в топ-5 лучших бразильцев в истории Английской Премьер-Лиги

Виллиан

Список лучших бразильцев в истории АПЛ.

  • Жильберту Силва («Арсенал», чемпион АПЛ 2003/04)
  • Фернандиньо («Манчестер Сити», чемпион АПЛ 2016/17, 2017/18, 2018/19)
  • Алиссон («Ливерпуль», Лига чемпионов 2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, Клубный чемпионат мира по футболу-2019)
  • Жуниньо Паулиста («Мидлсбро», Кубок Английской лиги-2004)
  • Виллиан («Челси», чемпион АПЛ 2014/15, 2016/17, Кубок Англии 2017/18, Лига Европы 2018/19).

    • Добавим, что еще 3 экс-игрока «Шахтера» выступали и выступают в АПЛ.

    Бернард в настоящее время играет за «Эвертон», а Фред – за «Манчестер Юнайтед».

    В свою очередь, Элано с 2007 по 2009 годы защищал цвета «Манчестер Сити».

    По материалам: lb.ua


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