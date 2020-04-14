Два экс-игрока «Шахтера» вошли в топ-5 лучших бразильцев в истории Английской Премьер-Лиги
Редакция издания UOL определила пятерку лучших бразильцев, которые когда-либо играли в Английской Премьер-Лиге. В числе лучших оказались и два экс-игрока «Шахтера».
Фернандиньо
34-летний Фернандиньо, который защищал цвета донецкого клуба с 2005 по 2013 годы занял второе место в своеобразном хит-параде.
А замкнул топ-5 бразильцев в АПЛ 31-летний Виллиан, который играл за горняков с 2007 по 2012 годы.
Виллиан
Список лучших бразильцев в истории АПЛ.
Добавим, что еще 3 экс-игрока «Шахтера» выступали и выступают в АПЛ.
Бернард в настоящее время играет за «Эвертон», а Фред – за «Манчестер Юнайтед».
В свою очередь, Элано с 2007 по 2009 годы защищал цвета «Манчестер Сити».
По материалам: lb.ua