Два экс-игрока «Шахтера» вошли в топ-5 лучших бразильцев в истории Английской Премьер-Лиги

Редакция издания UOL определила пятерку лучших бразильцев, которые когда-либо играли в Английской Премьер-Лиге. В числе лучших оказались и два экс-игрока «Шахтера».

Фернандиньо

34-летний Фернандиньо, который защищал цвета донецкого клуба с 2005 по 2013 годы занял второе место в своеобразном хит-параде.

А замкнул топ-5 бразильцев в АПЛ 31-летний Виллиан, который играл за горняков с 2007 по 2012 годы.

Виллиан

Список лучших бразильцев в истории АПЛ.

Жильберту Силва («Арсенал», чемпион АПЛ 2003/04)

Фернандиньо («Манчестер Сити», чемпион АПЛ 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Алиссон («Ливерпуль», Лига чемпионов 2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, Клубный чемпионат мира по футболу-2019)

Жуниньо Паулиста («Мидлсбро», Кубок Английской лиги-2004)

Виллиан («Челси», чемпион АПЛ 2014/15, 2016/17, Кубок Англии 2017/18, Лига Европы 2018/19).

Добавим, что еще 3 экс-игрока «Шахтера» выступали и выступают в АПЛ.

Бернард в настоящее время играет за «Эвертон», а Фред – за «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь, Элано с 2007 по 2009 годы защищал цвета «Манчестер Сити».

По материалам: lb.ua