От коронавируса умер фотограф UFC, сделавший знаменитое фото боя Нурмагомедов — Макгрегор (фото)

Энтони Кауси

Фотограф ММА Энтони Кауси скончался от коронавируса на 49-м году жизни, сообщает BJ Penn.

Снимки Кауси публиковались в New York Post. Он по праву считался одним из ведущих фотографов UFC.

В частности, его перу принадлежит знаменитый снимок с удушающим приемом россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Посмотреть эту публикацию в Instagram

#conormcgregor is choked out by #khabibnurmagomedov in the 4th round of #ufc229 … #mma #ufc #fight #lasvegas #canon #1dx

Публикация от Anthony Causi (@acausi) 6 Окт 2018 в 11:49 PDT

22 марта Кауси опубликовал в «Инстаграме» фотографию из госпиталя, сообщив, что он заразился коронавирусом.

«Я никогда не думал, что у меня будет что-то подобное. Я думал, что я несокрушим», — написал тогда Кауси. Посмотреть эту публикацию в Instagram

I never thought I would get something like this.i thought I was indestructible. If I do make it out of here. I promise you this the worlds not going to know what hit it

Публикация от Anthony Causi (@acausi) 22 Мар 2020 в 10:49 PDT

По материалам: lb.ua