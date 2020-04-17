«Бавария» оштрафует одного из своих игроков за то, что он приехал на тренировку на McLaren
Кингсли Коман и его белый "лебедь"
Хавбек мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман будет оштрафован клубом за нарушение спонсорского соглашения с Audi, сообщает Bild.
23-летний вице-чемпион Европы в составе сборной Франции приехал на тренировку на McLaren, а не на клубной Audi.
Отметим, что мюнхенцы в январе продлили 17-летнее спонсорское соглашение с Audi до 2029 года. Немецкий клуб получит за этот период € 500 млн.
Коман в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
По материалам: lb.ua
загрузка...