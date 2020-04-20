Опубликована десятка самых быстрых современных футболистов планеты
Килиан Мбаппе
Французское издание Le Figaro, на которое ссылается sport.ua, опубликовало рейтинг топ-10 самых быстрых игроков в современном футболе.
В нем нет ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду.
А возглавил своеобразный хит-парад футболистов-спринтеров француз Килиан Мбаппе.
Список футболистов-спринтеров.
- 1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — 36 км/ч
- 2. Иньяки Уильямс («Атлетик») — 35,7 км/ч
- 3. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 35,5 км/ч
- 4. Карим Беллараби («Байер») — 35,27 км/ч
- 5. Кайл Уокер («Манчестер Сити») — 35,21 км/ч
- 6. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 35,04 км/ч
- 7-8. Мохаммед Салах («Ливерпуль») и Кингсли Коман («Бавария») — 35 км/ч
- 9. Альваро Одриосола («Бавария») — 34,99 км/ч
- 10. Начо Фернандес («Реал») — 34,62 км/ч
Интересно, что, несмотря на отменную скорость, любому из этих футболистов все еще далеко до рекордного показателя ямайского спринтера Усэйна Болта, который в 2009 году продемонстрировал скорость в 44,72 км/ч, когда установил мировой рекорд в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 9,58 секунды.
По материалам: lb.ua
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